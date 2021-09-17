代表鐘振榮表示，當初建議效仿中央發放消費券或五倍券，讓所有消費留在溪洲，發放現金根本沒辦法振興到商家。(吳建輝攝)

最終關懷禮金案在10名鄉代表決下全數通過，凡是2021年8月31日前設籍在溪州鄉的民眾，每人皆可以領到1000元的關懷禮金。(吳建輝攝)

溪州鄉公所預計發放千元關懷禮金，但公所在代表會尚未通過該案時走漏風聲，引發代表不滿，17日臨時會代表們齊砲轟，直指公所行為就像「刀子架在脖子上」，這樣代表們哪敢不通過，原以為代表會凍結預算，沒想到卻怒喊要加碼500元，使現場一度尷尬。

代表鐘振榮表示，當初建議效仿中央發放消費券或五倍券，讓所有消費留在溪洲，發放現金根本沒辦法振興到商家；鄉長江淑芬則回應，印券要多花經費，現金讓鄉民能夠靈活應用，不管是繳學費、生活補貼，不侷限鄉親的花費方式與場所，才能達到真正紓困關懷目的。

代表莊正雄同樣氣憤，表示公所走漏消息，根本沒有在尊重代表會，還大辣辣的公開公所財政狀況，難道不怕別人來搶，公所這麼有錢直接加碼500元發1500元好了，使得現場氣氛一度尷尬，讓大會主席不得不喊休息，經過短暫討論後，才順利讓該案2950萬元的預算通過。

鄉長江淑芳回應，信息提早發布確實有欠缺，但仍感謝代表們全力支持通過預算，公所去年就想發放振興金，但經費不夠，今年有第二、第四公墓太陽能租金收入150萬、加上農會土地互易收入500萬，還有前兩年人事精簡、公所稅收盈餘的部分，剛好可以平衡2950萬元紓困金。

最終關懷禮金案在10名鄉代表決下全數通過，凡是2021年8月31日前設籍在溪州鄉的民眾，每人皆可以領到1000元的關懷禮金，將在10月5、6、7日三天，安排公所、志工在符合防疫規範的情況下，在社區、廟宇、廣場的適當場所發放，在這疫情嚴峻經濟遭受波及的情況下，無疑對鄉親是一大福音。