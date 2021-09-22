雲林縣長張麗善強調，雲林縣不可能加碼普發現金。（雲林縣政府提供）

嘉義市加碼振興五倍券發現金2000元，許多雲林縣民問縣長張麗善為何不加碼？張麗善今（22日）表示，嘉義市人口少，財政有餘絀，加碼做得到，雲林縣已負債累累，償債是財政紀律，無加碼發放現金的能力，有人建議向企業募捐，但企業表明那是政府的事，不可能提供現金出來發。

振興五倍券即將發放，嘉義市府加碼發放2000元、金門縣普發5000元現金，雲林縣只推消費回饋方案，非常多民眾問張麗善隔壁的嘉義市加發2000元，為何雲林縣不行？也有民代要求她停止償長短債，省下來發現金。

張麗善22日表示，大家應該都能夠理解嘉義市、金門縣是0負債，且人口少，其餘財力好的縣市也沒有跟進，雲林縣還在負債的狀態，她上任時縣庫負債227億元， 這兩年多來好不容易還了44億元，勉強守住財政紀律，現在還有183億元債務。

張麗善說，她當然知道鄉親有很多期待，但如果要加碼就一定要舉債，雲林縣民67萬多人，每人發1000元就要支出6億7000萬，發2000元就要13億4000萬元，她相信縣府針對特殊境遇家庭孩子補助1萬元比起普發1000元、2000元更有幫助，希望鄉親體諒，她不願因此債留子孫。

至於民代建議今年還長債、短債的44億元先用於普發現金，張麗善表示，這是財政紀律的問題，有借就要還，不能不還拿來發，還債、舉債是2件事情，要分開來處理，該還的要還，有需要借再借。

府針對「券留雲林」，雲林縣府推出單次消費滿500元以上可持發票到全縣20鄉鎮市戶政事務所可兌換現金回饋10％，亦即50元硬幣一個，消費滿1000元就回饋100元，以上累計，現金回饋只有50元、100元兩種面額。

縣府估計全縣67萬人至少有5萬份五倍券會留在雲林消費，換句話說，將支出2500萬元現金回饋。

張麗善說，考量五倍券最小面額200元，無法照顧到小吃、攤販，雲林縣現金回饋的面額只有50元與100元兩種，讓民眾再立即買雲林的小吃、農特產。