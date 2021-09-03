《康健雜誌》進行2021城市急救力大調查，從｢救護資源｣、｢救護能力｣、｢救護成果｣、｢識能教育｣4大面向、17個指標，全面檢視各縣市的急救力，最新成績揭曉，新北市在4大面向都奪下第1，毫無懸念獲得6都冠軍。

每件嚴重創傷就代表了一個家庭可能因此破碎，到院前緊急救護與全民的生命福祉休戚相關，而緊急救護網的建置，地方政府扮演重要角色，包括資源投入、人員訓練、派遣流程、跨單位合作等，都需要相關局處的推動。當不幸降臨時，到院前緊急救護就是急診室的延伸，如何讓每個縣市的居民都能接受到高品質的救護水準，端看地方政府怎麼做。

《康健雜誌》對各縣市進行2021城市急救力大調查，其中新北市在4大面向都奪下第1，且有8項指標都拿到最高分，包括｢每輛救護車配置的救護人力｣、｢醫療指導醫師數量｣、｢EMT-P（高級救護技術員）占比｣、｢每個消防分隊擁有的EMP-T人數和救護志工數｣、｢急救教育宣導人次｣，數據呼應了救護成果面向的到院前心跳停止（OHCA）存活率和康復出院率都是全國第1。

6都組第2名為桃園市，也是全台最早成立專責救護隊的城市。接下來排名為台北市、高雄市、台南市與台中市。

非六都組的成績，嘉義市在4個面向都拿到最高分，因此奪下冠軍，其次則為新竹市和台東縣，2個城市的總分只差0.2分。

嘉義市各項指標都在水準之上，其中在救護能力面向尤其優秀，包括｢中重度急救責任醫院佔比｣、｢醫療指導醫師到分隊參與的平均時數｣、｢EMT-P佔比｣等3項指標都是非6都第1。救護成果面向的OHCA存活率高達29.6％，不但是非6都最高，甚至也和台北市一樣好。

《康健雜誌》指出，表現最讓人驚訝的是台東縣，明明幅員廣大、地形狹長、醫院又少，卻能超越多數西部城市拿下非六都第3名。4個面向中，救護成果第2、救護資源和識能教育也分別有3、4名的好成績，其中成果面向的OHCA康復出院率更是打敗其他非6都城市，拿到第1，即便與6都相比，也僅輸給新北市。