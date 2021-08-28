西門町某影院林姓員工，28日凌晨4時許，發現李姓等人帶著外食飲料準備進入，上前提醒反遭對方5人圍毆、痛打，林男下班後前往驗傷，萬華警方循線追查，傍晚時將5人循線逮捕，全案依傷害、妨害秩序罪送辦。
警方調查，林姓被害人為影城大夜班員工，凌晨4時發現李在內的一行人準備進入戲院，上前提醒不可攜帶外食、要全程戴口罩等語。
眾人聽後十分不滿，將林團團圍住，接著一陣拳打腳踢，造成林手肘、背部受傷，林男下班後驗傷並向警方提告，警方28日下午將5嫌全數逮捕到案，目前正在偵訊中。
西門町某影院林姓員工，28日凌晨4時許，發現李姓等人帶著外食飲料準備進入，上前提醒反遭對方5人圍毆、痛打，林男下班後前往驗傷，萬華警方循線追查，傍晚時將5人循線逮捕，全案依傷害、妨害秩序罪送辦。
警方調查，林姓被害人為影城大夜班員工，凌晨4時發現李在內的一行人準備進入戲院，上前提醒不可攜帶外食、要全程戴口罩等語。
眾人聽後十分不滿，將林團團圍住，接著一陣拳打腳踢，造成林手肘、背部受傷，林男下班後驗傷並向警方提告，警方28日下午將5嫌全數逮捕到案，目前正在偵訊中。
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