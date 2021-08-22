新北市瑞芳警分局交通分隊一名郭姓警員，去年1月4日攜帶毒品前往西門町一家旅館內注射，事後郭員自己感到心虛，打電話回瑞芳分局向長官報告自己涉毒，接著又前往到北市萬華警分局自首，並於隔日辭職。郭員事後遭緩起訴2年處分，懲戒法院日前判他降一級改敘。

但案發後，瑞芳分局自行調查表示，郭姓員警，於110年1月4日在臺北市某旅社，當時因誤信網友鼓吹而涉嫌吸打不明液體，案件發生後，當下雖立即主動向單位主管自首並辭去警職工作，然所採集尿液檢體經檢驗，有毒品陽性反應，隨即於1月26日依違反毒品危害防制條例函請臺灣臺北地方檢察署偵辦。

但檢方調查後發現，郭員實際上是帶著安非他命到萬華一間旅館休息，在房間內大膽採取靜脈注射的方式施打毒品，並非遭與網友相約前往，事後郭員因心虛，立刻打電話回瑞芳分局向主管表示剛剛施用完毒品，要回到分局自首，隨後同仁立刻火速前往旅館，陪同郭員到轄區西門町派出所自首。

根據單位內部調查，今年1月4日郭員趁休假期間，與1名男網友相約在北市西門町一家旅館見面，雙方聊天後，男網友希望郭員能注射針劑助興，郭員當時並未拒絕而讓男網友打了一針。但當天晚上郭員回到分局後，擔心被對方注射毒品，內心相當不安向長官報告並「自首」，同時於隔日提出辭呈。

分局也相當謹慎，立刻對郭原採尿送驗，尿液報告出爐，竟然呈現毒品陽性反應，雖然郭員已經辭職，仍將郭員依照違反毒品危害防制條例送辦。

檢察官偵查後給予郭員緩起訴2年，但新北市警局及瑞芳分局則認為郭員違法行為事證明確，且情節重大，移付懲戒。

懲戒法院審理後認定，郭員在非執行職務時施用第二級毒品，仍使得公眾喪失對其職位的尊重與執行職務信賴，嚴重損害政府信譽，評議後判降一級改敘，可上訴。