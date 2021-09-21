陳昭榮的事業做得有聲有色。（嗨學院提供）

陳昭榮化身導師。（嗨學院提供）

陳昭榮近期忙著公司的大小事務，從開發嗨吧APP到打造1300坪直播產業基地，還得自己親自直播衝業績，近期又多了一個新身分，他將擔任嗨學院導師，親自開班授課教導各行各業如何直播跟短影音，要把自己累積超過3000小時的直播經驗轉化成課程，傳授直播經營祕訣跟心法重點歸納，幫助更多有志青年早日成為一名成功的主播。

陳昭榮表示，疫情讓很多產業對未來方向愈來愈焦慮，不只大企業老闆私下跟他請教如何做直播跟拍攝短影音幫助事業發展，更有很多開店、開路邊攤的粉絲私訊請教他該如何用直播挽救生計。已經忙到不可開交的他，還是毅然決然的決定親自上課，幫助想成為主播的人不浪費時間就能抓到訣竅快速上手，幫助店家跟產業透過直播和短影音找到新的出路。

至於上課內容，陳昭榮說要感謝2017年的第一次直播，當時信心滿滿的他想說自己拍了那麼多部八點檔，粉絲那麼多上來看直播的人應該會不少，結果當天直播最高人數就是67人，完全跌碎他的眼鏡。

也因為第一次直播就出糗，讓他開始洽談積極合作廠商、拼命搜尋直播資訊、觀看別人如何直播、研究演算法，之後陳昭榮每天從晚上8點開始直播，下了直播後他每天重看自己直播的畫面，檢討直播過程有什麼要改進的，連帶做起線上客服一路到凌晨5、6點才睡。

隔天他早起看時事新聞、確認晚上要直播的商品、熟讀商品資訊、花上2個小時排定商品直播順序，加上自己每天自學超過3小時的影音知識，還有每天至少讀完2本書，每天睡不到6個小時。日復一日勤下苦功，才能創下直播最高6千人上線，一晚業績超過300萬的成績，如今他將過往努力的實戰經歷，不藏私的規畫出「主播培訓」、「產業實作」和「專業技術」三類課程，分階段的將所有必學重點完整呈現。

陳昭榮開課，不怕培養出跟自己競爭的主播？他笑說，直播跟短影音是未來各行各業都需要的銷售方法與工具，真的做不完也學不完，他希望透過他公司的直播產業基地將平台、流量、行銷、業務、主播、直播跟短影音整合建立生態圈，越多人投入直播，這個行業會更加蓬勃發展，對更多商家邁向影音化更有利，他也鼓勵有心想朝這方向發展的素人、藝人一起加入。