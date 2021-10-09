1名公司面試官日前遇到1名年輕女求職者，對方自述前2年內換了3份工作，最長僅待10個月，而女求職者提到為何應徵「採購助理」職缺，竟承認是因為想用「員工價」便宜買公司產品，讓面試官直搖頭；不過不少網友認為對方喜歡公司產品到前來求職，可見對產品有十足信心，當然也有網友認為對方來鬧的。

該名面試官在臉書「爆廢公社」發文表示，她今天面試1名8年級生的女性求職者，對方在敘述先前工作經驗時表示，2年前曾在A公司擔任行政助理，做了10個月後因認為學不到東西決定離職，之後到B公司擔任餐廳外場服務人員做餐廳庶務，僅做了6個月，最後是在C公司任業務助理6個月。

女求職者提到為何應徵「採購助理」職缺，竟承認是因為想用「員工價」便宜買公司產品，讓面試官直搖頭。（翻攝自臉書「爆廢公社」）

該面試官之後詢問該求職者為何想應徵「採購助理」1職，沒想到對方竟回應「因為我在網路上看到你們公司的xxx商品，覺得很不錯也想買，但是覺得價格有點貴，所以就查人力銀行公司有沒有開職缺？『若能應試上我就能用員工價買了』」，該面試官PO文說擔心對方若之後到職，用員購價買到想要的商品可能就會離職。

不少其他網友紛紛認為原PO應該錄用對方，「至少他有消費自家產品，向客人介紹產品時，也可以有更好的產品使用說明」、「當然錄取，為了員工價差幾百元，就毅然來公司應徵，光這決斷力跟執行力就值得讚賞」；不過也有網友不這麼認為，笑說「如果用員工價買了，覺得沒想像中好，離職事小，到處宣傳事大」、「我比較懷疑她會不會用員工價買回來的東西再轉賣？」