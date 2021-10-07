外送服務「Uber Eats」日本新CM「邊車」篇 、「上妝」篇8日起在當地播出，廣告邀請演員松嶋菜菜子與藝人Matt，演出在兩人深夜在攝影棚內化妝、以及松嶋駕乘邊車載Matt一起回家、Uber Eats深夜不論多晚都能訂餐並外送的場面，傳達點餐免久候，讓使用者在喜歡的時間吃喜歡的餐點的服務目的。

松島菜菜子（左）讓Matt上妝「Matt化」。（取自ORICON NEWS）

松島菜菜子騎邊車帥氣無違和。（取自ORICON NEWS）

「邊車」篇當中、松嶋一身勁裝，騎著邊車登場。坐在一旁的Matt用UberEats點餐，而在「上妝」篇中，Matt大膽地將松嶋抹上濃厚的「Matt妝」，松嶋說：「比想像中來得自然多了」。在後臺休息時Matt說：「好像我的臉變成兩張，姐妹一般似地！」

松嶋菜菜子過去曾演出《大和拜金女》《魔女的條件》等經典電視劇，平時雖極少公開露面，一直持續有演出。2011年她主演《家政婦三田》獲高人氣與評價，再創演藝事業高峰。她即將在10月14日在當地播映、由江口德子主演的《SUPER RICH》演職場強人，CM數也開始增加，日媒看好松嶋能為演藝生涯再創第三高峰。

Matt的父親是職棒名人桑田真澄，一家哥哥叔叔都是棒球選手，唯獨Matt從小只對音樂有興趣，對棒球興趣缺缺，桑田真澄曾對Matt說：「棒球至少練習到小學畢業，之後你要做什麼都可以。」Matt與兩人松嶋一起拍CM，Matt嚷緊張，松嶋一旁笑：「我也是會緊張的！」

（出處：https://www.youtube.com/watch?v=TqeI79yviXE）