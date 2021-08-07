颱風天下豪大雨，近期因天候關係，使得蔬菜價格波動大，全聯透過平穩物價、安定供給，提供民眾充足物資，配合北農啟動蔬菜平價措施，明（8日）起至10日於雙北限定187間門市販售，推出多款蔬菜限定優惠。

全聯產銷履歷溫室小黃瓜每盒300g，原價58元、特價49元。（全聯提供）

這次優惠品項包含裸賣葉菜、產銷履歷胡蘿蔔、產銷履歷溫室小黃瓜、甘藍、進口洋蔥、進口蘿蔔等，其中，裸賣葉菜約250g，原價35元、特價29元，等於優惠82折；產銷履歷溫室小黃瓜每盒300g，原價58元、特價49元。每款蔬菜每日皆限量販售，總計有近40噸的貨量，提供消費者採購。