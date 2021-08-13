全家便利商店今日召開股東常會並進行董事改選，共選出13席董事，其中10席為一般董事、3席為獨立董事，新任董事會也推舉現任董事長葉榮廷續任。

全家股東會會中報告2020年度營業收入853.7億元，較去年度成長9.8％；歸屬母公司淨利21.3億元，年增16.3％；EPS為9.54元；每股分派現金股利7.5元。

整體獲利來自於本業便利商店的表現穩健，去年新開店淨增222店，店數達到3770家。轉投資部分，支援本業的福比麵包、日翊文化、全台物流表現亮眼，餐飲事業在疫情下仍穩健經營逐步擴張，去年營收、店數、獲利三成長。

全家表示，展望2021年，上半年營運表現雖受國內疫情升級因素干擾，展店與重大投資仍依既有事業計畫穩健進行，隨著警戒降級、防疫政策鬆綁。

下半年經營可望回穩向上，業績動能可期。 對應實體虛擬兩棲消費的疫後新常態，將加快數位轉型的速度與廣度，持續優化會員App、社群電商「全＋1」等線上購物渠道的顧客體驗，強化EC電商物流在速度與多溫層的服務，同時發展可跨通路運用的自有電支，擴大會員跨界生態圈，打造無所不在的便利生活服務平台。

而本屆選出的10席一般董事中，日商全家代表為潘進丁、張仁敦、葉榮廷、小田文信、薛東都、桐山寛史；P.F.Investmen代表松元和博；泰山代表詹逸宏、詹景超；三洋藥品代表謝志騰；獨立董事分別為李燕松、翁健、顏大和。