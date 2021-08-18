土地銀行今日公告最新的第七屆董事名單，除了仍由董座謝娟娟與總座何英明續任董總之外，其他的董事名單，有相當幅度的調整，包括不動產向有「空頭總司令」之稱的政大教授張金鶚，以及長年擔任土銀常董及獨董的教授李宗培，二位都擔任土銀董事10多年，本屆均未再續任。

對此財政部官員指出，此次土銀董事名單有不少更替，主要和屆齡65歲，和已經續任超過三屆等因素而更換，以符合金管會對公司治理的要求；根據土銀公告，第七屆董事會將由中央研究院經濟研究所研究員，也是現任獨董賴景昌接替出任常董兼獨董。

土銀所公告的第七屆新任董事名單，包括身為土地銀行常務董事兼董事長、總經理的謝娟娟、何英明，除了賴景昌、賴弘能兩位現任獨董之外，另再由政大地政系教授陳奉瑤出任獨董，而張金鶚不續任的一席常董，則由台北大學會計系教授朱炫璉出任，財政部次長莊翠雲亦續任土銀常董。

其他董事，除了楊葉承、李建賢、王淑端、田奇東（勞工董事）之外，包括楊宗憲、吳儀玲則是新面孔。