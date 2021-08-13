位於長江中游以南地區的湖南省，因大部在洞庭湖以南而得名，又因湘江貫穿全境而簡稱“湘”。境內廣植芙蓉（木芙蓉），古詩有“秋風萬裏芙蓉國”之句，故有“芙蓉國”之譽。湖南歷史文化淵遠流長，湖湘文化是中華文化的多樣性結構中的一個獨具特色的組成部分。近百年來，隨著湖湘人物在歷史舞臺上的出色演繹，湖湘文化已受到世人的廣泛矚目與認同。這次文化遊記的拍攝團隊走進湖南省的省會長沙市，探訪了十二大菜系的湘菜。

新長福的鴻運當頭，又稱“剁椒魚頭”,是湘菜最著名的風味佳餚,它已有百年的歷史。（圖朱明甫攝）

湘菜，亦稱湖南菜，是所有具有鮮明湖南地方特色菜肴的統稱。湘菜以辣味豐富適當、製作嚴謹、突出菜肴本味而著名。湘菜是十二大菜系之一，因此於海外，湘菜被視作中國菜的代表之一。

湘菜擁有兩千多年的記載歷史，且在位於長沙市馬王堆的西漢古墓中就出土了比較完整的竹簡菜譜，上面記錄了的羹類菜已有七大類，幾十個品種，而菜譜中所記錄的烹調方式、菜肴用料、佐料都已初步顯示湖南地域的菜肴特點。

湘菜的辣味豐富令許多原本不習慣辣椒味道的人都喜歡上食用辣椒和湘菜。但其實傳統的湘菜中，只有百分之二十的菜肴在烹製時會加入辣椒並有比較強烈的辣味；湘菜中亦有一部分菜肴在烹製時根本不使用辣椒，或加入辣椒只為增加香味。

組庵湘菜以“原材料精良、刀工精細、烹製精湛、味道精准”的美食理念贏得了人們的青睞，被稱為“湘菜之源”。（圖朱明甫攝）

湘菜製作精細，用料上比較廣泛，口味多變，品種繁多；色澤上油重色濃，講求實惠；品味上注重香辣、香鮮、軟嫩；制法上以煨、燉、臘、蒸、炒諸法見稱。

官府湘菜代表菜品以組庵湘菜為代表，如組庵豆腐、組庵魚翅等；民間湘菜代表菜品有辣椒炒肉、剁椒魚頭、湘西外婆菜、吉首酸肉、牛肉粉，衡陽魚粉，棲鳳渡魚粉，東安雞，金魚戲蓮、永州血鴨、九嶷山兔、寧遠釀豆腐、臘味合蒸、姊妹團子 、寧鄉口味蛇、岳陽薑辣蛇等。

東安雞是一道湖南省傳統的漢族名菜，被列為國宴菜譜之一、八大湘菜之首。（圖朱明甫攝）

此次拍攝工作得到了新長福、重盟燒烤、宴長沙、味上湘菜館以及華天大酒店等餐飲名店的大力支持。攝製團隊拍攝了鴻運當頭、新派東安雞、剁椒蒸甲魚、華天一品銅鵝等多樣經典又富含創新的湘菜，採訪湘菜製作大師，展示湘菜的烹飪技藝和文化淵源。為了更加瞭解湘菜的文化淵源及人文連結，拍攝團隊還到樟樹港辣椒基地，探尋了湘菜食材的淵源。

探尋底蘊豐富的湘菜文化，僅用三天的時間拍攝，雖稍顯倉促，但在相關單位的用心協助下，卻不減拍攝團隊用心將富含深厚的湖南文化底蘊的湘菜，透過鏡頭推薦給更多的臺灣民眾，現階段，世界各地雖受疫情的影響，致使大多數人出行的不便，但希冀透過影片的傳達，將這些傳承已久的湖南飲食文化，原汁原味的呈現到大眾視野裡。