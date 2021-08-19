新冠肺炎疫情趨緩，全台7月27日起降至2級，近期也放寬餐飲規範，不過卻有4歲小孩用餐時被要求自己吃個人鍋，引發爭議。中央流行疫情指揮中心今宣布同住家人共餐規範將放寬，允許「家裡怎麼吃就怎麼吃」。邊境方面，檢疫條件不放寬，但擬開放必要來台服務者的眷屬入境。

指揮官陳時中今日表示，同住家人的共餐規範將放寬，「家裡怎麼吃就怎麼吃」，免設置隔板，但是和其他桌的社交距離仍需維持。他也分享了近期看到的新聞，一家人外出吃火鍋時，火鍋店朋友非常盡責，要求小孩自己吃一鍋，擔心小孩「萬一被燙到怎麼辦？」。

有鑑於此，陳時中認為家人用餐的規範需人性化一點，不能一點人性都沒有，並提醒民眾相關的規範是為保護大家，不要當作限制，希望能在保護的前提之下，讓大家的生活正常一點，像是先前開放車內家人可以吃便當，一樣都是從人性角度來看，讓制度更穩定。

至於有些情侶也會住在一起，屆時要如何認定是否同住？陳時中坦言很難，防疫人人有責，開放的目的是不要讓有需要的人受到妨害。目前指揮中心已在研擬相關指引，待指引完成後將對外公布。

另在邊境管制方面，陳時中也表示，短期內不會放寬規定，但是資格上也許會看情況，在人道的部分放寬一點，比如長期來台服務的必要人員的眷屬目前無法入境，指揮中心將研擬放寬，但是檢疫條件不會鬆綁。