「用餐畢請撕去截角。」一名女網友表示，中午午餐吃完便當後，發現餐盒蓋子上方，有可以撕去截角的地方，令她相當好奇其作用，便上網搜尋，發現原來是餐盒怕被清洗過後重複利用的巧思，令她開心喊「學到一課的感覺真棒」。

原PO昨（24）日於論壇《Dcard》發文指出，中午買外食解決，吃完要將餐盒丟棄時，才發現餐盒蓋子邊緣有一個半圓形的截角，上方一牌字寫著「用餐畢請撕去截角」，雖然三餐都吃外食，但便當盒上的截角「是我第一次發現」。

原PO立刻上網查該截角的用途，才知道其設計是有意義的，原PO認為也許很多人可能已經知道，更認為這是常識，但「閱歷少的我剛剛才學到一課，感覺真的很棒」。

貼文曝光後，隨即衝上《Dcard》熱門，不少網友回應，「我以前打工的老闆有交代要回收乾淨再用，但我都直接全丟，反正他也不知道」、「我都直接把它蓋子給撕了」、「重複利用感覺要洗乾淨更麻煩吧」、「就像我在外面用完小紙杯或是塑膠杯都會撕開，就怕店家重複使用」、「餐廳內用附的筷子紙包裝我也會撕掉」。另外也有人提醒，「吃完便當，不要把橡皮筋綁回去，小貓小狗去翻垃圾，才不會被橡皮筋勒住」。