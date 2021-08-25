亞太經合會（APEC）昨天舉辦「APEC衛生與經濟高階會議」，各成員經濟體共同呼籲縮小衛生差距，確保區域內每個人都能獲得安全和負擔得起的醫療照護，而對衛生系統的投資是增強經濟韌性的戰略資產，對實現疫後恢復和繁榮至關重要。

因應疫情，今年的APEC全數會議以線上方式舉行，近期召開的「糧食安全部長會議」及「衛生與經濟高階會議」兩場部長級會議，我國分別由農委會主委陳吉仲和衛福部長陳時中連線與會。

紐西蘭衛生部長李特（Andrew Little）在「衛生與經濟高階會議」開幕致詞強調，面對全球疫情造成前所未有的健康和經濟危機，密切合作和協調應對十分重要。全球仍在適應疫情帶來的不確定性和不斷變化的病毒。然而，健康與經濟繁榮是相互依存的，這點是肯定的。

李特指出，無論是在國家之間還是國家內部，疫情造成的損失並不平均，「最貧窮的人受到最大的打擊。」因此，我們需要在APEC和更廣泛的範圍內共同努力，將公平置於所有抗疫努力的核心。此外，APEC成員體之間的疫苗接種覆蓋率落差相當大，從每100人148劑到每100人僅有1劑，此現象也使成員之間的疫苗完全接種人口相差甚大，比例自0.2％到72％。

李特說，我們正在採取行動且需加強在貿易壁壘方面的努力，以促進加強COVID-19疫苗及相關產品的國際供應鏈，確保其快速和有效率地供應。