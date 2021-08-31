中共中央政治局今召開會議，決定11月在北京召開中國共產黨第十九屆六中全會，主要議程是中共中央政治局向中央委員會報告工作，重點研究全面總結黨的百年奮鬥重大成就和歷史經驗問題。

這次政治局會議還提到，以習近平為核心的黨中央高度重視教育工作，堅持優先發展教育事業，推動教育改革發展取得明顯成效，教育領域面貌發生明顯變化。從巡視看，教育部黨組和31所中管高校黨委管黨治黨責任意識得到提升，辦學治校工作取得新成效，服務經濟社會發展作出新貢獻，但也發現一些共性問題和深層次問題，在加強黨的建設、落實立德樹人根本任務、執行黨委領導下的校長負責制、從嚴管黨治校、加強班子隊伍和基層黨組織建設等方面還有不足。

會議強調，要嚴肅回饋巡視發現的問題，壓實整改主體責任，強化整改日常監督，持續發揮巡視利劍作用，督促黨委（黨組）把整改作為管黨治校的有力抓手，堅持全面整改、突出重點，切實解決問題。要以整改為契機，堅持和加強黨對高校的全面領導，推動新時代高等教育高品質發展。