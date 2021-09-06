新北市一所幼兒園爆群聚感染，8名幼兒及1名家長確診。疫情指揮中心指揮官陳時中表示，該幼兒園的規模並不大，但陽性率非常地高，研判裡面已經有幾波的感染。民進黨立委高嘉瑜表示，這件事情讓大家嚇了一跳，她更指出，小朋友沒有疫苗可以打，會引起家長們恐慌，且考慮到現在幼兒園的經營型態，狀況可能比想像中的更複雜，大家應提高警覺。

陳時中在記者會中表示，幼兒園群聚案目前共匡列109人，其中有60人列為居家隔離，疫調發現是有混班上課的情況，不是很大的學校，晚上還有安親班，因此採檢情況我們是滿擔憂，由於目前已經採檢49人、待採26人，其實檢驗中還有34人，換句話說，現在有結果的人並不多，但陽性率非常高。

高嘉瑜6日在中視政論節目《庶民大頭家》中表示，以現在的狀況來講，台灣還算是安全，但問題是今天又爆出新北幼兒園事件之後 ，很多無症狀或潛伏在社區中傳染源還被發現之前，大家都不能掉以輕心，原本大家以為今天可能沒有本土新增案例了，結果中午突然多出9個確診，大家也嚇一跳。

高嘉瑜指出，幼兒園的小朋友是沒有疫苗可以打的，這也會造成家長恐慌，而過去我們都認為疫情小朋友比較不受影響，可是這次都集中在小朋友身上，因此對於幼兒園的群聚要更加警覺，現在很多安親班和幼兒園是在一起的，所以這個狀況可能會比想像中的更複雜，也許在社區裡還有很多傳染源還沒檢驗出來，大家要隨時提高警覺。