國民黨中央委員連勝文接受《中國時報》專訪時呼籲，新任國民黨主席應延續當年「連胡會」所達成的「五項共同願景」，重新牽起兩岸交流，形成兩岸「善的循環」。筆者也建議應該從恢復｢國共論壇」與｢海峽論壇」做起。

其實從連胡會後建立起的國共論壇，一直是國共兩黨溝通交流的重要平台，透過國共論壇的交流平台陸續完成了兩岸通航、通郵、共同打擊犯罪、兩岸金融合作、兩岸文化交流等各項成果；而海峽論壇則是民間交流的重要溝通平台。

然而國共論壇自2016年底停擺後至今無下文，2019年6月當時國民黨主席吳敦義原本有意率團出席國共論壇，但因為出境管制期未滿，未能經總統府同意只好作罷。而去年前立法院長王金平有意代表國民黨率團參與海峽論壇，也因為大陸央視一席｢求和說」戛然而止。

從2016年蔡英文總統上台後，兩岸關係陷入冰凍期，非但官方接觸完全終止，民間交流也因為疫情關係氣若游絲。2018年時任高雄市長的陳菊曾表示，台灣希望用更多善意讓兩岸之間能有更多對話，她非常擔心現階段兩岸不溝通、不往來造成兩岸停滯的狀況。蔡英文總統在今年元旦談話和農曆年前國安會議後的對外四點談話，都強調希望恢復兩岸對話。

雖然現在兩岸疫情仍相當嚴峻，但兩岸及台灣朝野應思考在疫情緩和後，國共論壇與海峽論壇可能是恢復兩岸對話的良機。其實兩岸僵局已造成台灣經濟上重大損失，台灣目前觀光旅遊餐飲業受創嚴重，這也造成失業率陡升以及貧富差距惡化，加上台海緊張關係，這樣的僵局不應該再繼續下去。

兩岸之間還有很多問題須協商解決，包括台商投資保障、恢復陸客來台觀光及陸生來台研修，甚至大陸廠商來台投資等，這些問題在疫情過後都需面對。兩岸官方還卡在九二共識的關卡，如果短時間難以達成共識，利用國共論壇或海峽論壇會是很好的突破口，至少兩岸可以先溝通相關的意見。

在美國倉促撤出阿富汗，各界都在擔憂美國對台灣的防衛承諾能多堅定之際，筆者建議民進黨政府不妨對國共兩黨都釋出善意，建立一些管道突破兩岸僵局，如同2005年連戰赴大陸破冰之旅一樣，若因此帶來兩岸關係的突破，對於疫後經濟必有所助益。

但國民黨也不要把論壇當成未來選舉的工具，應該從當前台灣人民需求的角度去了解。近年來，大陸單方面提出多項惠台措施，我方應該主動向大陸提出台灣民眾的需求。最近大陸有多項新政策在推行，例如｢共同富裕」政策以及對影視界清查｢劣跡藝人」，台商及赴陸發展的藝人要如何因應？新政策台灣是否可提供相關的經驗等，都可以進行兩岸交流。

筆者建議，民進黨政府應以台灣整體利益為重，先和國民黨和談，看現階段有什麼事情是政府可透過國民黨去向大陸方面爭取的，而不要因為選舉或是意識形態，一味排斥國共論壇或海峽論壇；同時國民黨也可以扮演好中介角色，協助建立官方之外的定期溝通管道。

如果美國總統川普和北韓領導人金正恩都可以坐下來談，拜登與塔利班也可以協商，兩岸沒理由繼續現在的僵局。而國共論壇與海峽論壇累積過去十多年的經驗，兩岸產、官、學者專家均可透過論壇交換意見，參與者眾，可增進彼此的了解，建立雙方互信以減少誤判。同時透過論壇的舉辦，國內可以向大陸反映台灣民眾的意見，也可了解大陸的觀點，淡化反中抗中的不理性情緒，讓兩岸關係逐步恢復正常發展。

國際局勢瞬息萬變，民進黨政府不應一味墨守依賴美國的政策，只要對台灣有利，應當有雅量讓台灣各界人士可自由參加兩個論壇，盡量舒緩兩岸的僵局。

（作者為大學退休教師）