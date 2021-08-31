世界貿易組織（WTO）8月30日表示，將審查中美之間就中國對大米、小麥和玉米實施進口管制的長期爭端。一位出席會議的貿易官員說，中國代表對美國處理這一爭端的方式深表關切，並補充要由美國提供證據。而世貿組織爭端解決小組通常在一系列聽證會和磋商後，在6個月內向有關各方提交裁決。

根據路透報導，回顧美國在2019年贏得了世界貿易組織的一項裁決，仲裁委員會裁定中國設定的大米、小麥和玉米關稅配額未得到充分利用，限制了美國糧食出口進入中國市場。

當時WTO一個爭端解決小組裁定，據中國2001年加入WTO時的條款，中國政府對關稅配額（TRQ）的管理整體上違反「以透明、可預見和公平為基礎」管理TRQ的義務。

對此爭端，中國方面曾表示，自裁定以來已經執行了WTO的建議，但美國不同意。上月美國曾表示有權對中國採取「反制措施」，但沒有提供報復程度的細節。

而所謂的「TRQ」是一種兩級關稅，對「配額內」的進口商品徵收較低關稅，而對「配額外」的商品徵收通常相對高得多的關稅。