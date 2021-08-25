新天地崇德旗艦店「樂食百匯」，順勢推出限時快閃好康雙人同行第二人半價，並再加碼午餐時段招待牛排、晚餐時段加碼焗烤生蠔。（新天地提供／馮惠宜台中傳真）

睽違108天，國內新冠肺炎疫情終於等到嘉玲回來了！這也激勵了在這波疫情防疫二、三級警戒重創的餐飲業者，紛紛順勢推出優惠促銷專案，其中主打和牛吃到飽的「有之和牛 鍋物放題」松竹店27日起到9月6日推出內用88折優惠，新天地崇德旗艦店「樂食百匯」推出限時快閃好康雙人同行第二人半價，王品集團還推出外帶滿額送私房菜的好康。

餐飲業在疫情警戒期間因限制現場飲食，營收打到三至五折，更有不少業者就在這波疫情中下課，雖然目前二級警戒有條件開放內用，但中央疫情指揮中心要求梅花座或設隔板拉大社交距離，並以不共食、不共餐為原則，這樣的規定使得餐廳要開放內用就必須載降客席或是改變供餐型態，也讓許多業者感嘆「生意回不去了。」

趁著本土確診數＋0，過主打宴會、西式自助百匯的新天地崇德旗艦店，順勢推出限時快閃好康，25、26日兩天，餐廳內「樂食百匯」雙人同行第二人半價，並再加碼午餐時段招待牛排、晚餐時段加碼焗烤生蠔。

另，築間餐飲集團旗下主打和牛吃飽的火鍋品牌「有之和牛 鍋物放題」，在疫情趨緩後針對海鮮食材大升級，推出市面上少有的好鱸魚、紐西蘭淡菜、撥磨生蠔…等高檔海鮮食材，並進駐台中松竹商圈展店，慶祝＋0以及新店開幕，「有之和牛台中松竹店」自27日起到9月6日推出內用88折優惠。業者紛紛讓利促銷，就是希望可以吸引顧客回流。

王品集團自8月25日晚餐期間至8月26日午餐時段，旗下22品牌外帶加贈私房菜，如王品牛排外帶滿599贈主廚私房菜，滿1000再贈香煎鮭魚佐干貝，西堤牛排外帶2份主餐贈酥炸雞米花，hot 7 鐵板燒外帶2份套餐贈牽絲起司蛋捲。