購買5天通勤優惠票的乘客不僅享有5折優惠，更加碼贈送2天的免費搭乘。（桃捷公司提供／蕭靈璽桃園傳真）

因應9月開學通學族以及上班通勤族的需求，桃園捷運公司9月6日起推出「5天通勤優惠票專案」，民眾將以5折的價格購買5天的通勤票卡，桃捷更加碼贈送2天免費搭乘，讓購買的乘客將享有連續7天不限次數搭乘的超值優惠，搭愈多賺愈多。

隨著疫情逐步趨緩，國內也逐步恢復正常上班，9月更迎來各校開學，因應通勤、通學需求提升，桃園捷運公司自9月6日起至12月5日止將推出「5天通勤優惠票專案」，讓購買5天通勤優惠票的乘客不僅享有5折優惠，更加碼贈送2天的免費搭乘。

關於通勤優惠票專案，桃捷公司提醒，乘客須於購買前先設定欲搭乘捷運站的起迄點，再依照路程計算價格以5折價格購買通勤優惠票，並指出，取得票卡後連續7天內於「起迄站間」可不限次數搭乘區間捷運，並非購買5天通勤優惠票之後即可使用票卡抵達桃捷各站。

妥善運用優待票，搭愈多賺愈多，桃捷公司說明，如以旅客從A8長庚醫院站至A1台北車站為例，單程票為70元，一天來回要140元，以優待票專案購買一周花費僅需350元，若一周每天搭乘2趟，則平均單趟費用僅25元，相當於原價的3.5折，比客運更便宜，且不到30分鐘即可抵達台北車站，強調不只省錢還省時。

桃捷公司表示，截至2021年8月底全線總累積運量已突破9540萬人次，為鼓勵更多通勤、通學族、休閒觀光旅客搭乘體驗機場捷運帶來的便利性，將陸續推出多元優惠方案吸引旅客，培養民眾搭乘大眾運輸工具好習慣，並強調，為加強防疫，桃園捷運已完成醫療級長效型消毒作業，且每天清消，民眾可安心搭乘。