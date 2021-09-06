中央宣布二級警戒持續到9月20日，最近爆出長榮機師父子染疫、新北市幼兒園群聚感染，外界好奇是否升高警戒，台北市長柯文哲6日透露，2天前還幻想清零，現在想來想去恐怕還是用美國戰術，全民打2劑就不管了，讓新冠肺炎流感化，不然每天疑神疑鬼驚弓之鳥，也不是辦法。

柯文哲今午主持防疫記者會，對於新北市爆出幼兒園群聚感染，北市是否有對策，他表示，打疫苗沒有保證不會感染，疫苗打下去要發揮效力要14天，特別是Delta病毒突破性感染機會更高，打疫苗只是減少重症和死亡率，慢慢思考發展到現在，新冠肺炎終究會流感化，不要幻想沒有這個病毒，要想與狼共舞並存。

面對二級警戒延長，柯文哲指出，2天前他非常樂觀，甚至在幻想一路打下去清零掉，因為已經拖到1個月每天1個確診，甚至平均1天不到1個確診，搞不好再拉2周消耗戰就把病毒清零。

柯文哲說，結果才一個周末回來，天啊，不知道新北市幼兒園染疫小朋友的家長有無在台北上班，有的話，還要看在哪個場合，如果是辦公大樓就慘了，一下子要匡列幾百人。

他強調，想來想去恐怕還是用美國戰術，全民打2劑就不管了、讓新冠肺炎流感化，不然每天疑神疑鬼、驚弓之鳥，台灣過去1年入境旅客是1100萬人次，現在不到100萬人次，台灣不可能跟世界脫軌。