桃園一間麻將會館11日晚間被檢舉頻繁有人進出，警方上門果然發現業者違規復業，還嗆警沒超過50人。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

桃園一間麻將會館11日晚間被檢舉頻繁有人進出，警方上門果然發現業者違規復業，還嗆警沒超過50人。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

「我們沒超過50人啊！」桃園一間麻將會館11日晚間被檢舉頻繁有人進出，警方上門果然發現業者違規復業，豈料邱姓副店長直呼自己沒有違反防疫規定，還說大家只是來「練習」，牌客也在旁助陣，讓員警直搖頭，告知麻將館在二級警戒仍強制停業，當場製作紀錄表移請市府裁處。

桃園警察分局景福派出所接獲民眾舉報，表示桃園區一間停業中的麻將會館有人員頻繁進出，疑似違規復業，所長吳政哲11日晚間9點率員警前往稽查，果真查獲店內有9男3女分組正在打麻將。

「我們又沒有超過室內50人的規定！」豈料22歲的邱姓女副店長大言不慚，強調店面沒營業，只是開放大家來「練習」，更有顧客「贊聲」說，超商那麼多人進出都可以開門營業，為何麻將館不行？

吳政哲說明，超商非屬應關閉場所當然可以營業，但依照第二級防疫警戒規定，休閒麻將館屬於仍須關閉的場所，店家違規復業並號召民眾打麻將，已違反規定，當場製作紀錄表移請衛生局裁處，業者恐面臨6至30萬罰鍰。

警方呼籲，二級防疫期間，業者應瞭解並確實遵守防疫規定，請以避免成為防疫破口，警方將持續加強稽查，違反規定者將移請相關單位裁處。