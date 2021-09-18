台灣基進立委陳柏惟罷免案將於10月23日進行投票，根據一份最新民調顯示，假如明天是罷免投票日，願意去投票的選民當中，有50.7%表示會投下同意罷免。台南市議員謝龍介直言，如果不是因為疫情爆發，陳柏惟光和萊豬綁在一起，就死定了，甚至死10次都不夠，且更關鍵的是，上次選舉力挺陳柏惟的年輕族群，這次似乎也不挺他了。

謝龍介18日在政論節目《新聞大白話》中表示，地方鄉親給願意陳柏惟機會，他又這麼年輕，本來應該很好做，問題是他沒在做基層服務，每天「練肖話」，他曾在選舉時嗆顏家，但他不知道，當選之後鄉親的第一個感受，偏鄉不比都會區基礎建設完善，很需要民意代表幫忙，因此大家這一年多來對照之後發現，原來顏家一路幫鄉親們做這麼多事情。

謝龍介指出，陳柏惟沒有站在人民這邊，今天如果不是有疫情爆發，光是萊豬跟他綁在一起，「包死的啦，死10次都不夠」，政府開放萊豬進口，他竟然站在政府那邊，讓所有基層鄉親、販夫走卒和菜市場、廟口的攤販都抓狂了，「你竟然去站在政府那邊？」所以這個罷免案在推動時，很快就有那個氛圍了。

謝龍介認為，不要看會出來投票的人有50%要罷免他，現在知道有罷免案的人也才50%，還有將近一半不知道有罷免，但做出來的民調已經是有一半的人要把他罷掉，弱民進黨沒來挺，他一定倒，除了萊豬之外，而這次防疫的焦點在疫苗不夠、採購不力，他又站在政府那邊，和人民對立，所以才激起民怨。

謝龍介直言，最關鍵的是，他當年能當選，是因為很多在外地的年輕人回來投給他，現在為什麼這群人不挺他，還要求在家鄉的長輩要投罷免票？因為他們聽到長輩的抱怨，所以這次他們沒要求長輩出來挺陳柏惟，這是最大的改變。