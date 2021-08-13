歐系影音家電廠飛利浦（Philips）於2021打造全新話題新品，與韓國女團STAYC攜手合作，為亞洲消費者耳道結構與音質訴求打造TAT4556真無線藍牙耳機，以夏日冰淇淋的粉嫩色彩，搭配簡約流線的質感外型，同步以獨家專屬調音技術，提供輕盈舒適與動態音感。

飛利浦今年度與韓國新星女團STAYC合作， 正如同STAYC團名是「Star To A Young Culture」的縮寫，飛利浦也期待透過與STAYC合作TAT4556真無線藍牙耳機最新形象，席捲年輕族群市場。形象影片由STAYC六位團員秀珉、蒔恩、ISA、勢銀、YOON、J分別演繹戴上TAT4556真無線藍牙耳機繽紛亮眼的百變造型，成為女神級的指定耳機配備。

Philips與韓國新星女團STAYC為亞洲消費者打造專屬藍牙耳機。（Philips提供／黃慧雯台北傳真）

Philips TAT4556真無線藍牙耳機專為亞洲消費者所在意的音質訴求打造，強化獨家專屬調音技術，不僅輸出功率為一般藍牙耳機的1.5倍，能加倍突顯原音；除了承襲過往對於中高音的要求，更創造出渾厚低音表現，全方位聲效完整呈現；同時根據亞洲消費者耳道結構設計，配戴輕盈而服貼，讓使用者盡情沉浸於音樂體驗中，長時間配戴也能讓人感到舒適。

TAT4556搭載Hybrid ANC主動式噪音消除技術，有別於一般ANC只配置一顆抗噪麥克風(FF或FB麥克風)，Hybrid ANC採用雙降噪麥克風 (FF及 FB麥克風) 的配置，能夠將過濾噪音的等級大幅提升，讓使用者專注於喜愛的音樂；並設有感知模式，能在需要時聆聽周遭世界的聲音，在通勤、交談等情境當中可隨意轉換。IPX4 防潑水性能則讓運動時遇到小雨或汗水也不怕，可攜式 USB-C 充電盒提供播放時間長達 29 小時。

除了性能之外，Philips也打破以往耳機樣式的呈現，打造亮麗吸睛的耳機盒與外觀，以簡約時尚的流線設計，搭配霧面外殼創造質感，並推出時尚黑、純淨白、清新綠、輕甜紫四款夏日冰淇淋粉嫩感色彩，提供消費者兼具性能與外型的選擇。飛利浦TAT4556真無線藍牙耳機全系列配色即日起將於全台指定通路販售，定價4990元，實際售價依各通路販售異動。