羅技（Logitech）今（12）日舉行全新POP系列，首創客製化EMOJI無線機械式鍵盤，以及POP MOUSE無線藍牙滑鼠。沿用羅技無線鍵盤的雙模連線，以及Easy-Switch跨平台多工（最多可配對三台設備，例如電腦、手機、平板），再加上可自由安排愛用的表情符號鍵帽，以及全系列的撞色設計，可謂是鎖定Z世代的全新系列，超輕鬆就可隨心所欲打造專屬於自己的鍵盤與滑鼠。

洞察到Z世代既是網路原生代，又喜愛使用表情符號（EMOJI）在社群上溝通互動的特色，羅技宣布繼2年前鎖定女性消費者推出鍵盤滑鼠產品（例K380鍵盤）後，鎖定新世代消費者推出全新的POP系列無線鍵盤與滑鼠，展現出與過往鍵盤滑鼠產品相當不同的風格。

羅技香港台灣行銷經理鄧宜芳今日在發表會中分享，POP KEYS無線機械式鍵盤擁有六大特點，包含自定義鍵帽、茶軸鍵盤、Easy-Switch跨平台多工、新一代快捷鍵、雙模連線，以及經久乃用。針對自定義鍵帽，POP KEYS鍵盤右側共有五個表情符號鍵位置，上面四個可自由更換為常用的表情符號（八個表情符號鍵都有印上特定的符號），第五個按鍵則可呼叫出完整表情符號鍵盤。八個表情符號鍵帽裡，使用者可以選定四個常用的來手動更換，並且在Logitech Options軟體中更換對應的設定。經現場體驗，Logitech Options設定相對於過往羅技無線鍵盤相關設定軟體來說，介面更簡易，就算是「3C小白兔」都不用擔心不會使用。

鄧宜芳分享，POP KEYS鍵盤的八個表情符號鍵帽，也是經過票選後得來的結果，也就是「眼冒愛心😍、難過大哭😭、開心大笑😄、笑中帶淚😂、生火🔥、愛心❤️、比讚👍、祈禱/感謝🙏」，使用者可自由選擇喜愛的組合。此外，F4-F12的功能按鍵也可在Logitech Options設定喜愛的功能，例如可直接呼叫出特定軟體（例如LINE），或是叫出「聽寫」功能等等（F1-F3已預設為Easy-Switch切換三台配對設備的功能鍵）。整體客製化程度相對高，且使用上難度不高。

鄧宜芳指出，根據2020年世界經濟論壇統計數據，每日光是在Facebook Messenger平台上分享的表情符號就有50億個，對比78億的全球人口來說，比例相當驚人。表情符號具有能跨越語言藩籬，以及可以展現文字以外個人情緒的特色，可謂是新世代消費者越來越喜愛使用的一種「語言」，這也正是羅技本次推出POP KEYS鍵盤的主因之一。

POP KEYS鍵盤除了可客製化的特色，還包含是首款使用茶軸的機械式鍵盤，讓喜愛打字回饋感的消費者可以在打字過程中感到滿足，又不會相較於青軸、紅軸機械式鍵盤那樣發出較大的打字聲響，影響到家人或是同事。

除了POP KEYS鍵盤之外，今日羅技也同步分享了POP MOUSE無線藍牙滑鼠，擁有Easy-Switch跨平台多工、Flow裝置間傳輸（檔案在不同電腦中拖曳）、SmartWheel智慧滾輪、Options自訂按鈕以及藍牙連線等五大特色。設計風格與POP KEYS相同，沿用撞色設計，色調選用偏中性，也很有潮流風。滑鼠的上蓋也採用磁吸設計，未來也有機會跟M350滑鼠一樣，提供多元上蓋來更換，讓消費者展現自我個性。

Logitech POP KEYS無線機械式鍵盤共有三款顏色，「夢幻紫」以莫蘭迪色為基底，粉綠、淡紫、白色搭配溫黃，甜美配色一眼就印象深刻。「魅力桃」為霓虹珊瑚粉搭配覆盆子莓紅，浪漫配色讓人一秒心動；「酷玩黃」為經典街頭黃搭配黑灰兩色，展現出眾個性。其中鍵盤的ESC鍵都採用了亮面設計，別具風格。建議售價為2690元，三色8/16～8/22 於momo購物網獨家預購並贈送預購禮Le Creuse蕾絲杯乙只(市價$880)、8/23～8/29於momo購物網首賣、8/30起全通路開賣；「酷玩黃」則於8/23起全通路開賣。Logitech POP MOUSE也預計將於十月份左右上市，消費者們敬請期待。