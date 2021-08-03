新冠肺炎疫情帶動全球快速進入遠距互動時代，企業轉換遠距工作、學校改採線上教學情況都在短時間內被迫上限，讓遠距溝通模式的實際果效面臨考驗。因預見混合式工作與教學（Hybrid office and classroom）成為未來趨勢之一，羅技（Logitech）今（3）日宣布推出AI人工智慧白板攝影鏡頭Logitech Scribe。

Logitech Scribe Overview: Simple-to-Use Whiteboard Camera for Meeting Rooms and Video Classrooms

Logitech Scribe 為一款白板專用的攝影鏡頭，適用於寬1.8公尺、高1.2公尺的各種白板表面。為虛擬會議參與者提供如臨現場清晰、即時的視覺畫面。能與Microsoft Teams和Zoom等視訊會議系統相容，將白板內容清晰地直播到視訊會議中，此外，還能透過AI自動偵測達到最佳視覺效果。從會議室到教室，從腦力激盪、團體教學、再到互動討論，透過簡單操作介面，Scribe皆可為使用者提供如同親臨現場的參與體驗，有效傳遞溝通想法並且發揮協作創造力。

Logitech推出Scribe AI白板攝影鏡頭 ，為使用者與與會者打造親臨現場的互動感，進而揮發創造力。（羅技提供／黃慧雯台北傳真）

Logitech全球視訊協作總經理兼副總裁 Scott Wharton 表示：「我們發現，如何將人們熟悉運作的方式 ，如拿起筆在白板上教學、繪圖、腦力激盪、演算或者是使用便利貼( Post-its) 等，轉換到虛擬會議的問題仍未解決； Logitech Scribe AI白板鏡頭的設計，便是理想的解決方案。透過主流雲端服務如Teams和Zoom，Scribe能夠整合白板上的非數位內容在遠距會議與教學環境，簡單直覺地操作方式讓每位參與者皆能真實清晰地看白板畫面，共同參與協作內容。」Logitech Scribe AI白板鏡頭具備幾項特點：

一、人工智慧偵測 確保無障礙視野

Scribe內建的AI人工智慧可自動移除白板前的演講者，讓所有參與者皆可毫無障礙地看到白板；AI更會自動增強標記的顏色，使內容更易於閱讀， 甚至能偵測到其他會議中常用的工具，如便利貼等。無論是使用家中電腦或者會議室內的大型顯示螢幕，Scribe都能確保不同位置的遠端參與者擁有最佳的視野。

二、無縫連接 一指搞定

Logitech Scribe操作直覺簡單，講者只需按下隨附的無線分享按鈕或點擊會議室觸控控制器Logitech TAP（如 Logitech TAP），即可開始分享白板內容至視訊會議中；並且與 Microsoft Teams Rooms 、 Zoom Rooms 無縫連接，提升會議順暢度與效率。無線按鈕目前適用於 Zoom Rooms，後續將支援 Teams Rooms。此外， Scribe 與大部分視訊會議應用程序相容，能做為USB攝影鏡頭，靈活應用於不同場域，如會議室、教室甚至居家辦公環境。

三、簡約設計 配件齊全

簡潔、壁掛式設計加上周全的電纜管理，讓Scribe能無縫地融入現代辦公室或教室。同時提供使用者快速安裝與立即運作之配件，包括無線分享按鈕、壁掛組件、電源和適用於大規模部署的纜線等。

Logitech Scribe 壁掛式加上周全的電纜管理，同時配件齊全。（羅技提供／黃慧雯台北傳真）

過去一年全球企業面臨立即性遠端運作轉換的衝擊，Logitech也積極因應調整產品設計研發。Scribe的推出，進一步拓展遠端視訊會議協作方案，讓人們能更輕鬆自然、持續展現創意地與數位世界互動。