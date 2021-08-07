今(7日)全台受熱帶性低氣壓及西南氣流影響，多個縣市都下起豪雨，連日關注東奧選手表現而招致在野黨批評的總統蔡英文，也在臉書貼出一張停班課地區照片，提醒大家做好防災準備，引起各界熱議。東華大學教授施正鋒分析了民進黨政府最近的表現後直言，這個政府2266的，衛福部長陳時中看起來皮皮的，行政院長蘇貞昌看起來很生氣，而蔡英文則是不知道要怎麼撒嬌。

施正鋒7日在政論節目《新聞大白話》中表示，執政要考慮兩件事，一個未來願景，還有就是現在日常的食衣住行要處理好，雖然有預算在這邊，但因為全面執政了，不想要的法案大概不會過，立委們也都沒事做，平常就是總統帶個部會首長出去，寫個支票簿綁樁，但平常那些東西要去巡視，以前也是要去巡田水，知道一下哪邊發生事情。

施正鋒認為，蔡英文沒吃過苦，對這些事情沒有感覺，他還直言，不要說辯論，蔡英文就連平常在念稿的時候都非常難過，怕得要死，且他幾本上不會去碰這些事情，而現在立委更扯，只會綁樁，其他什麼都不會。

同時，今天蘇貞昌與縣市首長們召開視訊會議時，對設備問題感到十分不滿，施正鋒則指出，震怒只是在轉移焦點，但他覺得很荒謬的是，民進黨每個禮拜不是都會開中常會？又不是沒有視訊過？難道他上台到現在都沒視訊過？「我也覺得很奇怪，那些東西應該是先去測試，我要去演講，事先就測試了兩次，整個行政院都像死人一樣，沒人去處理，家裡沒大人？」

對於陳時中被問許多問題，他都推說不知道、忘記了，施正鋒直言，這個政府就是2266，很皮的樣子，「陳時中就皮皮的，院長很生氣的樣子，總統現在不知道怎麼撒嬌」。