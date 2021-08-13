行政院擬發五倍券振興經濟，被問到政院給立委給的回應善意夠嗎？民進黨正國會立委陳亭妃今表示，還是希望可以在現階段，能夠體恤所有台灣人民在這段疫情這麼配合政府，大家這兩、三個月經濟都停擺，還是希望能夠不用花1000元去兌換五倍券。

傳出蘇貞昌昨天說，振興券的版已經做了；她說，蘇貞昌的意思是，振興券的防偽是要好幾道關卡，如果沒有預先來做準備的話，是來不及的。

對於是否向蘇揆表達「振興券直接領」的立場；陳亭妃受訪指出，昨天已經充分表達，他們的立場都非常一致，也就是紓困發現金，振興發振興券，也希望體恤現階段因為2、3個月都是三級警戒的狀態，所有經濟層面都是停擺的，所以希望不要再從人民荷包拿出來1000元兌換五倍券，「這個部分基本上我們已經表達得非常清楚」。

她說，也提醒行政院，紓困已經讓大家感受到有一些不同的差別，甚至還有很多邊緣戶，也提醒希望在做政策決策時，行政院要注意這些感受，這是最重要的。

對於蘇貞昌昨天有說，振興券的版已經做了；她認為，行政院說，因為要去先做一些配套跟預備的動作，意思就是，該做的準備工作都做了，對於發振興券，黨團的委員沒有比較大的異議，因為本來振興就是要發振興券，才能讓花費在市場經濟面能夠提升，其實這是大家都有的共識。

她表示，希望行政院能夠聽大家的意見，接納大家的聲音，然後有所調整，這是他們比較希望的。