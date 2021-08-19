本土新冠肺炎疫情逐漸趨緩，但百工百業受到疫情衝擊嚴重，外界普遍希望政府發現金紓困兼振興。行政院長蘇貞昌今表示，「紓困4.0通通都是現金」，目前為止已經協助1088萬人次，紓困現金發放達1594億，「紓困發現金，早就在發了」。

蘇貞昌今在行政院會表示，台灣在90天日內，從每天6、700例確診降到個位數；疫苗覆蓋率從不到1％，現在已經達39％；疫苗抵達量從30萬劑到現在的1038萬劑，這是90天內大家一起努力做到的成果。

至於紓困「紓困4.0」，蘇貞昌說，目前已經協助1088萬人次，通通發現金，紓困金已發放達1594億元。

蘇貞昌表示，這次紓困4.0各部會都非常辛苦，以孩童家庭防疫補貼為例，光是這個補貼就有248萬人領受，發了248億的現金，「紓困4.0通通都是現金」，到目前已經協助1088萬人次，紓困現金發放也達1594億，「紓困發現金，早就在發了」。

蘇貞昌提到，台灣今年經濟成長表現亮眼，經濟成長率部份，第一季9.27％、第二季7.43％、第三季8.34％，主計總處上修2021全年5.88％，這是全國人民齊心合力對抗病毒帶來的成績。

行政院發言人羅秉成表示，紓困紓困4.0至今超過1000萬人次受惠，政策很清楚，紓困發現金，振興用振興券，即便啟動振興階段，也能達到紓困的效果，且紓困精進也持續再檢討，各部會自行檢視辦理，有新方案會跟外界妥為說明。