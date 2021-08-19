行政院將推出五倍券。圖為去年推出的三倍券。（資料照）

前民進黨立委沈富雄。(圖/本報資料照)

新冠肺炎疫情衝擊，各行各業都受到極大影響，前民進黨立委沈富雄今(19日)在臉書寫下，國外疫情仍嚴重，為了提振國內經濟，活絡內需成為中央與地方政府戮力同心的事，「對因疫情受傷的特定產業紓困是必要的，但對全民撒錢振興大可不必，只要解除人為的管制，國內經濟就自然活絡了」。

沈富雄在臉書直言，五月時隨著本土確診數的攀升，恐慌的情緒在國內快速蔓延，許多觀光地區、原鄉部落和離島為了避免病毒入侵，或採取軟性自封，喊話要遊客暫時別來，或強化區域的「入境」的防疫篩檢，雖然避之太過，但也情有可原，無奈的是避了人潮，同時也避了錢潮，生計問題隨之而至。

沈富雄指出，根據行政院主計總處調查，2020年國內家庭平均每戶儲蓄金額26.5萬元，創歷年新高；比2019年增加14.76%，是近27年最大增幅；平均每戶儲蓄率24.5%，是近20年新高，而這現象主要是來自疫情降低民眾的休閒及運輸支出使然，可見許多人不是沒錢消費，是沒處消費或者不願意消費。

而最近台帛旅遊又再次啟航，沈富雄認為，國旅不妨以此為鏡，把金門、馬祖、澎湖、綠島、蘭嶼這五個離島看成五個「帛琉」，在其境內「解封」以吸引更多的旅客。

不過，沈富雄也說，但需符合離島需先高度疫苗覆蓋率，接種單劑者80%、兩劑者60%、離島需2週以上零確診、旅客到達需在機場或碼頭做快篩等規定，「有配套解封離島，我想不用等拿到五倍券，很多人都早早『超前振興』去了」。