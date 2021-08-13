衛福部部長陳時中昨（12日）表示，沒有所謂的「3+11」破口，因為「3+11」的政策並沒有影響到社區，只是華航機組員與諾富特飯店的群聚事件，引發外界爭議，對此，前藍委孫大千怒轟，陳時中現在是準備甩鍋加耍賴了嗎？如果「3+11」不是破口，綠委范雲為什麼要躲起來83天不敢出面？

陳時中昨在防疫指揮中心例行記者會，意圖對「3+11」事件重新定調，令現場記者一片錯愕，相關新聞報導後，迅速在網路炸鍋，許多批踢踢網友怒批，「3+11破口，都死了800多人！」也有人嘲諷，「看來萬華真有蟲洞」。

孫大千今（13日）也在臉書開砲，怒轟陳時中現在是準備甩鍋加耍賴了嗎？舉頭三尺有神明，陳時中真的認為自己逃得過報應嗎？孫大千並表示，如果「3+11」不是破口，那麼陳時中為什麼要宣示負起全部的責任呢？如果「3+11」不是破口，那麼第一波本土疫情的破口究竟在哪裡？如果「3+11」不是破口，那麼病毒是從外太空掉下來的嗎？

孫大千更問，如果「3+11」不是破口，那麼范雲為什麼要躲起來83天不敢出面呢？如果「3+11」不是破口，那麼民進黨為什麼要這麼害怕調查真相呢？如果「3+11」不是破口，那麼將近15000人的確診和800多人的犧牲究竟是怎麼來的呢？