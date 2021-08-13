中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中昨重申，「3+11」不算是破口，因為「3+11」的政策並沒有影響到社區，只是華航機組員與諾富特飯店的群聚事件。相關言論引起各界討論，對此，精神科醫師沈政男說，2022與2024年，人民會用選票讓蔡政府認錯。死了800多人，還想這樣甩鍋就算了？

沈政男今在臉書發文表示，「3+11」當然是破口！它不只引爆了萬華群聚，也背負了800多條人命。事實上，去年早就因為這項政策使病毒進入社區，只是當時病毒傳染力不夠，但後來英國Alpha變異株開始流行後，就擋不住了，最終導致本土疫情爆發。

沈政男指出，陳時中講了好幾次「3+11」他會負責，聽起來好像很有擔當，但昨天又在記者會上說「3+11」不是破口。看到這邊應該就知道，他其實了解大家無法拿出直接證據，來證明「3+11」是破口。「這樣一來，有沒有看到檯面人物的真面目了？」

沈政男認為，陳時中是否承認「3+11」是破口，其實已經沒有關係了，「2022與2024年，人民會用選票讓蔡政府認錯。不是嗎？」畢竟疫情穩定了快一年，突然之間卻死了800多人，說四周前開放的機師檢疫政策只是巧合，真的不要把人民當傻瓜，死了800多人，就這樣甩鍋算了？

貼文引起網友熱議，「之前部長說他負責！現在又大甩鍋不是破口？到底在護誰？真的只能用選票了」、「他們的錯就不是破口，甩鍋王」、「帛琉泡泡5+9，現在聽起來有點膽戰心驚」、「一定用選票讓蔡政府認錯」。