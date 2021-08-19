國民黨與民進黨的最大差異在兩岸政策的不同。當前兩岸關係失敗，台灣成為全球最危險地區，以及人民普遍生活困苦，主要是民進黨的「抗中政策」所造成，而這也正是國民黨主席候選人應該對外強力說明並宣示未來絕對會改革的重要方向。

國民黨主席將於9月25日改選，共有4人參選。其中參選人前新北市長朱立倫日前公開宣示，國民黨在野5年多來，完全沒有駐美代表處，他承諾如當選會立刻成立國民黨駐美辦事處並於年底前訪美；現任黨主席江啟臣則表示，今年10月他就會率領退役軍事將領、前外交官員與專家學者的小型代表團，赴美參加台美國防工業會議。

上述兩位參選人在第一時間內皆表達「親美」的作法，看不出與執政的民進黨政策有何差異，也未顯示出未來國民黨新主席更應具有「兩岸和平」抱負的大格局高度。

蔡英文執政以來，「親美抗中」的路線一直不變。認為台灣只要有美國強力支持，並持續對美採購軍事武器，兩岸就不致有戰爭的立即風險。但在現實環境下，只要民進黨政府不承認「九二共識」，北京政府是不可能放棄對台動武的企圖，此對台灣而言確屬不利局勢。今年3月美國印太司令部司令戴維森曾公開示警，中共可能在未來6年內入侵台灣。

近年來，中共派遣大量機艦壓迫台灣，防堵美國海空武力的介入，都令世界各國擔憂。中共一旦對台使用武力，對於印太區域安全及全球政治與經濟情勢，必將造成重大影響。因此如何加強監督民進黨政府勿走向「台獨」，以及督促兩岸政府必須進行「和平對話」，就是未來國民黨新任主席的重要職責之一。換言之，以「文化交流」、「經濟交流」取代「軍事對抗」、「政治對立」，就是下一屆國民黨新主席必須帶頭推動並呼籲政府亦力行的兩岸政策方向。

長期以來，國民黨兩岸政策的主張相當明確，就是「捍衛中華民國，反對台獨」，而中華民國是目前國內最大共識，也是國民黨在兩岸政策立場上堅持的重要原則，因而未來兩岸關係必須建構在中華民國及其憲法基礎上重新發展。簡言之，未來國民黨的新主席應讓台灣人民看到希望，即兩岸不能一直處於高度的政治與軍事緊張關係，適當的溝通對話，絕對必要；尤其當前美中關係和台美關係皆已有新的局面，未來兩岸關係也勢必該有重新發展的機會。

總而言之，不論是何人當選為國民黨新任主席，都該公開宣示，未來會積極地推動兩岸對話，「兩岸和平」應是其最大政治目標與任務。如此有助於台灣經濟發展且有利於兩岸人民交流的建設性作法，除能符合美國拜登政府和平解決兩岸問題的期待，在國內社會也不致引起朝野政黨的太大爭議，更能得到國際社會普遍的高度認同和支持。

（作者為宏國德霖科技大學講座教授）