2001年發生911恐怖攻擊事件後，沒多久美軍便向阿富汗發動反恐戰爭，這場戰爭耗時20年，不但造成2500名美國軍人死亡，超過兩兆美金的投入更讓美國財政透支，8月15日當美軍認為無法阻擋塔利班攻勢時，美國連同駐阿富汗首都喀布爾的大使一同撤離，其他西方國家見狀也紛紛逃離阿富汗，換言之一場20餘年的戰爭宣告結束。

美軍撤離阿富汗，從國際政治的角度並不難理解，主要的原因在於，美軍仍舊無法有效控制阿富汗局勢，加上近年美軍將大部分的戰略重心移轉至印太地區，對於現在的美軍而言，實在是沒有必要將部隊留下，撤軍阿富汗成為美國政府的政策選項。

本文認為，美軍撤離阿富汗，基本上帶給國情類似的台灣五點警示：

第一，台灣民眾對於「台海有事、美軍馳援」似乎仍保有一廂情願的幻想，許多台灣民眾認為，假使大陸解放軍武力犯台，台灣能在美軍的幫助下獲得安全，然而從美軍撤離阿富汗一事，我們必須了解當美軍無法控制住衝突的場面時，「撤退」便成為美軍唯一的行動。

第二，與阿富汗作戰的「塔利班政權」，若以裝備與軍隊規模而言，無法與大陸解放軍相比，但美軍在阿富汗當地經營20餘年，仍無法以優勢的軍力擺平當地情勢，我們怎能期待美軍的力量，能在台海發生衝突時與大陸解放軍發生衝突呢？至少以解放軍目前的規模與數量來說，若在中國大陸家門口發動一場「有限度」的局部戰爭，基本上大陸軍方已有能力駕馭。

第三，台海是否會發生軍事衝突？固然與兩岸之間的軍力有關，但客觀地說，台灣若能提出良好、完善的兩岸政策與對岸互動，至少兩岸發生衝突的機率會大幅降低，無奈蔡政府對於馬政府時代的「九二共識、一中各表」沒有興趣，但也沒有提出新而能為兩岸都接受的政治主張，因此從2016年至今，兩岸呈現在兵凶戰危的險境，大陸軍機與軍艦頻頻出沒在我國附近的防空識別區，讓兩岸高層至今仍無法出現和談的曙光。

第四，自己的國家自己救，這是台灣民眾必須深刻明白的道理，我們不用去寄望台海衝突時美軍介入，也無須奢望美軍會與國軍戰到一兵一卒，畢竟台灣若與大陸發生衝突，基本上是大陸人與台灣人必須共同面對的課題，如何化解當今兩岸的對峙情緒就成為兩岸必須深思的課題。

最後，和平無輸家、戰爭無贏家乃為真實的道理。馬政府時代，成功透過政治共識來化解兩岸的政治分歧就是一個成功的案例，現在的政府與台灣社會難道無法從中學習嗎？難道要兩岸真的發生戰爭才後悔莫及嗎？本文認為戰爭絕對可以事先預防，而一切的預防手段就端看主政者有無政治智慧解決。

（作者為獨立評論員）

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※