「凱達格蘭論壇-2021亞太安全對話」今天登場，美國駐聯合國前大使克拉芙特（Kelly Craft）受邀發表專題演講。她表示，美國確實讓阿富汗失望了，但也批中國不應藉機會質疑美國對台灣的承諾。

克拉芙特是川普政府駐聯合國大使，原訂去年要拜訪台灣，但是因為美國政權交接在即而取消。克拉芙特在專題演講中表示，在提到台美關係之前，必須要先講上禮拜發生在阿富汗的事。

她說，阿富汗人感覺在追求自由民主、對抗恐怖主義的道路上被背叛了，我們讓阿富汗失望了。阿富汗離台灣很遙遠，離美國就像是另一個世界一樣的遙遠，但是發生在阿富汗的事，給了我們以及我們的朋友啟示。

克拉芙特指出，中國共產黨利用這個機會去質疑美國的對台承諾，那些為中共喉舌的人相當可恥，不過她也看到有些人強調台灣與阿富汗有所不同。

克拉芙特強調，台灣的命運事關美國的安全，如果沒有了台灣，美國就失去了太平洋，身為一個太平洋國家，我們無法承擔將命運交予共產中國。「如果台灣輸了，我們也輸了。」