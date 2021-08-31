根據路透社/易普索集團（Reuters/Ipsos）今天公布的民調，不到40%美國人認同總統拜登對美軍撤離阿富汗的處理方式，3/4希望美軍續留阿富汗，直到所有美國公民離開為止。

這份8月27至30日進行的全國民調發現，5成1受訪者不贊同拜登撤軍方式，3成8贊同。

2001年9月11日發生恐怖攻擊事件後，美國揮軍進占阿富汗，歷經20年駐軍，美軍在今天全數撤離。

自8月14日起，美國與盟邦共撤離12萬2000多人，包括本國公民和在過去20年戰爭期間曾給予協助的阿富汗人，但部分美國人與數以千計符合資格的阿富汗人沒能離開又一次落入塔利班（Taliban）領導的阿富汗，華府將透過外交方式協助撤離。

這份在最後一批美軍撤離前進行的民調顯示，4成9受訪者認為美軍應續留阿富汗，「直到所有美國公民與阿富汗盟友撤離為止」；2成5則說，美國部隊應該續留阿富汗，直到美國公民全數離開為止。

只有13%表示，美軍應「立刻撤離」。

被問到認不認同拜登政府安頓阿富汗盟友的作法，4成5受訪者認同，4成2不認同。

本月3大危機讓拜登政府應接不暇，除了撤軍，還包括COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情與颶風艾達（Ida）。

路透社/易普索集團民調發現，20%成年人表示，拜登「最應該」為阿富汗戰爭的當前狀況「負責」，10%認為責任在下令揮軍的前總統小布希（George W. Bush），9%認為去年與塔利班協商迅速撤軍的前總統川普最該負責。

另有30%將此歸咎其他人，像是塔利班、阿富汗軍隊、美國軍事領袖、上週在喀布爾機場外發動炸彈攻擊奪走13條美軍性命的好戰組織ISIS-K等。

這份民調發現，3成5美國人認為美國現今最大的問題是冠狀病毒，18%認為是經濟，僅10%說是阿富汗戰爭。

約5成5成年人認同拜登處理疫情的方式，3成8不認同。經濟方面，4成7贊同拜登政策，4成5不贊同。

這份民調是在線上以英文訪問美國各地民眾，共得到1003名成年人回應，包括465名民主黨人和354名共和黨人，信賴區間為4個百分點。（譯者：鄭詩韻/核稿：劉文瑜）1100831