台灣自5月中爆發大規模社區疫情，單日本土新增確診連續破百震驚全國，但自從升級三級警戒後，靠著疫苗施打及全民努力配合防疫，終於再度控制疫情，將本土疫情再度壓回個位數。一位網友佩服表示，「台灣人非常自律」，和歐美國家相比，戴口罩防疫更是一流，背後關鍵原因引起熱議。

「沒想到台灣人的口罩自律很高」，一名PTT網友發文表示，沒想到台灣人非常自律，大家出門都戴口罩，且大多數人都守法，怕罰錢。相對下來，其他國家就很淒慘，破千，甚至破萬人確診都有，原因就在於人民自律程度很差，不愛戴口罩。

原PO認為，台灣人水準真的高，口罩防疫一流， 加上高風險的民眾也都打了疫苗，「所以現在台灣整體是很安全，每天個位數確診」，想必讓歐美大國都很羨慕。

此文一出，網友無奈表示，「因為沒疫苗啊，只能自救」、「要罰錢啊笑死」、「怕死（X），怕罰錢（O）」、「沒戴會被拍照po上網」、「說個笑話，台灣人自律，不罰錢我看會多自律」、「怕罰錢，貪財，怕染病，怕死」。

但不少人指出，戴口罩好處很多，習慣養成後也沒有壞處。「台灣就是靠人民自主防疫和醫護撐起來」、「去年疫情沒嚴重時就滿街一堆人戴口罩」、「到底哪一國人不貪生怕死」、「戴口罩不只可防疫，防空汙也很好用阿」、「換個角度想，是大家珍惜生命」、「外國一堆想證明肺炎是感冒的」。