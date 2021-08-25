今天久違台灣本土新冠確診個案再次＋0！副總統賴清德今表示，一天零檢出，是很棒的事情，但沒有放鬆的本錢。

賴清德今在臉書指出，許久不見的＋0，讓持續二級防疫的緊張氣氛，多了一點高興和欣喜。

他說，因為有國人自律配合，還有醫護人員的照護，以及邊防、海關、軍警、海巡人員的戍守，讓台灣在國際疫情肆虐的威脅下，仍能嚴防謹守、安心生活。

他表示，一天零檢出，是很棒的事情，但沒有放鬆的本錢，因為國際疫情仍然嚴峻，而台灣防疫之路仍要繼續向前，戴口罩、勤洗手、打疫苗、保持社交距離，仍是防疫不變的法則。