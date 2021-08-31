第七輪AZ疫苗加開預約接種對象，23至28歲的民眾可在9/3進入平台預約打AZ，但有不少網友在PTT上崩潰直呼，開放23歲以上的人打AZ，但他還是打不到，因為規定要在7月19日以前登記接種AZ意願者才符合資格，「難道沒在時限內登記就要被放生嗎？」但也有許多網友吐槽說，當初挑三揀四，早不選是要怪誰？

一名網友今在PTT上發文表示，12至17歲的青少年可優先打BNT，今天又宣布開放18至22歲也優先打BNT，而23至28歲的民眾則可預約打AZ，這樣一來，該打的年齡層基本上都顧及到了，那麼至今還是打不到疫苗的到底是什麼人？

貼文引起網友討論，「7月19日以前沒選AZ的人。X，就是我啦」、「7月19日登記的時候，只選擇莫德納的同事」、「7月19日之後才勾的人打不到」、「7月19日前沒登記的啊！直接放生」、「7月20幾號登記的，還是沒打到」、「有夠爛的政府，7月19日沒選的就沒得打嗎？」

不過，也有網友酸說，自己不去選AZ這要怪誰？當初一直挑挑選選，如今好了，還真的打不到，只能等下一波。「自己7月19日前不登記要怪誰？」、「7/19自己不勾 可憐哪」、「挑三揀四的，朋友只想打莫德納，如今就打不到」。

第七輪AZ疫苗預約接種今中午截止，共80.6萬人完成預約，原本這一輪只開放給29歲以上與第九類對象施打，不過，指揮中心今宣布加開23至28歲民眾預約施打，預計在9月9日至9月10日施打。至於18至22歲的民眾則列入BNT優先施打的名單中。