加選BNT疫苗說明。（圖／指揮中心提供）

第七輪AZ疫苗預約於今天中午12點截止，中央流行疫情指揮中心統計，共有80萬5703人完成預約，佔符合資格人數的80.43％。第七輪預約情況似乎不如以往踴躍，是否受到BNT疫苗即將來台的影響？指揮官陳時中呼籲大眾，希望有輪到就盡快打。

據指揮中心統計，昨（30日）疫苗接種2萬3000多劑，全國疫苗人口涵蓋率42.73％，劑次人口比46.56％。陳時中說明，由於昨天沒有特定疫苗在打，施打人數較少。

眾所期待的BNT終於要來了，是否擔心AZ出現緩打潮？陳時中表示，對於疫苗，大家就是自由選擇、資訊公開，希望有輪到就盡快打，這是我們的原則。

如果已符合第七輪AZ資格，想加選BNT怎麼辦？陳時中說明，尚未完成預約者，可在8月31日下午4點後加選BNT；如已完成預約者，才要等到9月11日起才能加選BNT，換句話說，如果到9月10日都沒有去打，就可以再改選BNT。

目前國內疫苗剩餘量以AZ最多，指揮中心發言人莊人祥表示，AZ疫苗庫存57萬劑，加上正在封緘檢驗的26.5萬劑，以及今天預計到來的59.5萬劑，共143萬劑；莫德納疫苗庫存39.5萬劑，加上正在封緘檢驗、由捷克捐贈的3萬劑，總共42.5萬劑；高端疫苗庫存量為21.8萬劑。