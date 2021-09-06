三名國籍機師突破性感染，其中一人兒子也染疫，為降低疫情威脅，指揮中心單日發出破天荒的110萬筆「細胞簡訊」，讓7縣市爆發恐慌篩檢。國民黨立委賴士葆痛批，不知道該說指揮中心太天才還是太無才，以為發細胞簡訊就完事，「下次發給全台灣有手機的人，豈不是更安全？」

賴士葆表示，以台灣人口數比例，在其他國家幾億人口數，難道會發給幾千萬人嗎？實在太嚇人了，Delta傳染力高，來勢洶洶，指揮中心料敵重寬，採取最嚴格的標準，指揮中心以為大量發細胞簡訊就把事情做完了，卻不知並沒有把事情做好、做對。

賴士葆指出，狂發細胞簡訊讓民眾怨聲四起，包含沒有符合或重疊公開確診足跡的人也收到簡訊，民眾擠爆醫院及篩檢站造成更多的群聚，而沒有症狀的人收到簡訊開始覺得喉嚨癢身體疲累，讓醫護忙翻天。

賴說，指揮中心說並非確診者所有足跡都會被詳細公布，讓民眾更恐慌還有很多隱藏沒有公布的足跡，而收到細胞簡訊沒有到醫院篩檢的人變得焦慮不安。

賴士葆認為，指揮中心寧可錯殺一千，不可放過一人，依照這個邏輯思維，下次有狀況是不是發細胞簡訊給全台灣有手機的人，豈不是更安全，絕對不會有漏網之魚。

賴士葆直言，把責任推給民眾自行負責，因為指揮中心已經善盡提醒告知的義務，不知道這是否就是指揮中心所謂的精準疫調，拜託指揮中心應該更妥適運用資訊，防疫不擾民。