國籍航空機師帶入Delta病毒株，指揮中心發出110萬通細胞簡訊，引發包括台北市市長柯文哲妻子、醫師陳佩琪等人批評，更引發數位防疫工具相關討論。國民黨台北市議員王鴻薇指出，當初政府大肆宣傳政委唐鳳建立的實聯制簡訊系統，但疫情出現破口卻仍用基地台撈資料發細胞簡訊，可見維護預算要8億的實聯制根本「掃假的」；由此可見，就連「臺灣社交距離」APP也是搞假的，只有花錢是真的。

王鴻薇7日在臉書發文表示，國內機師傳出突破性感染，指揮中心發出多達110萬封的細胞簡訊，只要在8月13日到9月2日間，與確診者足跡有重疊的民眾，都會收到警示。其區間長達二、三週，民眾收到簡訊根本搞不清楚狀況，也造成各地的篩檢站湧現人潮，「難道指揮中心在廣發簡訊前，都沒有先做好配套嗎？」

王鴻薇質疑，當初政府大肆宣傳，「天才政委」唐鳳建立的實聯制簡訊系統，到底有何用？搞了半天疫情出現破口，還是用基地台撈資料，發出110萬封簡訊，所以這個當初維護預算要8億的實聯制到底是在幹麻？

不僅如此，王鴻薇更指出，發了110萬封細胞簡訊，代表實聯制根本就搞假的，可見「臺灣社交距離」APP也搞假的；恐怕蔡政府搞了各式各樣、一堆花樣的系統根本都是假的，只有花錢是真的。