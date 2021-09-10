（《ETtoday新聞雲》民調中心提供）

台灣在實施兩個多月的三級警戒後，新冠肺炎疫情受到控制而趨緩，警戒降至第二級。三級警戒期間，內需消費受到限制，餐飲、百貨等產業首當其衝，營業額大幅衰退，出現倒閉潮。儘管警戒降為第二級，但為防止疫情再次擴大，許多行業經營仍受到限制，處於類三級警戒。

日前疫情指揮中心指揮官陳時中坦言二級警戒「有可能」一路延長到年底，若台灣真的維持二級警戒至年底，對民眾的收入影響為何？

調查結果顯示，若台灣真的維持二級警戒至年底，52.6%民眾認為自己的收入將受影響而減少，39.2%認為收入不變/差不多，2.1%認為收入會增加，另有6.1%民眾表示不知道/沒意見。進一步交叉分析後發現，若台灣真的維持二級警戒至年底，認為自己收入會減少的前五名行業依序為觀光旅遊業（86.1%）、藝術、娛樂及休閒服務業（79.9%）、餐飲業」（77.2%）、自行創業（74.3%）、農林漁牧（65.7%）。

本次民調由《ETtoday新聞雲》民調中心，負責問卷設計、調查執行、資料處理、統計分析及報告撰寫。調查期間於2021年8月30日至9月1日進行，以台閩地區年滿18歲以上民眾為調查範圍及對象；調查方式以「手機簡訊」。回收有效樣本數為1323份，抽樣誤差在95%信心水準下，為正負2.69%。進行統計分析之前，原始資料先依內政部最新人口統計資料（110年7月底）進行性別、年齡、地區、教育程度樣本加權，以符合台閩地區18歲以上人口之母體結構，使本調查具有代表性。