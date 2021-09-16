五堅情推出新歌。（滾石音樂提供）

五堅情5月初在北流「九澤CP」演唱會上，公布將於高雄巨蛋開唱的消息曝光後一週，便因新冠肺炎疫情發布三級警戒，不僅所有原訂計畫延期，團員們更是無法見面，直到昨天（15日），5人終於合體錄製《娛樂百分百》，全員到齊一起工作，不僅如此，他們今天再送上推出新歌〈零距離〉，並且加碼預告12月4日將舉辦線上音樂會的好消息。

防疫期間，5人利用科技挑戰線上寫歌、創作出〈零距離〉，邱鋒澤與製作人張暐弘在新加坡編曲、錄音，陳零九、婁峻碩在自家工作室錄音，黃偉晉、賴晏駒（小賴）則是在原音兄弟錄音室，和邱鋒澤、張暐弘透過視訊的方式溝通完成配唱。張暐弘表示〈零距離〉聽起來很舒服、暖心，和五堅情其他歌曲的感覺不太一樣，希望傳達5個人在疫情而造成人與人無形、有形的距離下，對於粉絲最真誠的情感。

團員除了創作、錄音都各別在不同地點完成，MV也是5個人在五個不同時間、地點拍攝完成，導演安排每位團員呈現各自在家中防疫期間的居家感之外，也透過科技跟音樂來讓彼此的心更靠近。拍攝零距離MV當下，正是陸續解禁開工的時候，婁峻碩笑說疫情居家期間有點吃多了，這次也是首次露手臂拍攝，趁拍MV空檔趕緊做健身，就算是居家感，也要表現最好的一面給大家。

偉晉跟小賴則笑說之前五堅情拍MV時，身為老闆的邱鋒澤常常盯得很緊，忙東忙西的，所以拍攝時間往往很長，這次5個人分開拍攝、沒有邱鋒澤在場監督、不用互相等待，拍攝時間縮短許多，可以很快就收工。陳零九笑說雖然很輕鬆、很快收工，但真的還是很想念五位團員一起在拍攝現場玩樂打鬧哈拉的時光。邱鋒澤則是在新加坡完成個人部分的拍攝，場景是他常去的地點，粉絲可透過MV一窺邱鋒澤在新加坡的樣貌。

至於許多粉絲關心的萬人演唱會，五堅情表示除了原本8月21日的高雄巨蛋之外，主辦單位其實有預定到10月16日的台北小巨蛋場地檔期，但因疫情因素，前置作業準備不及加上政府防疫規範下不得不取消，只能繼續努力申請明年的高雄巨蛋、台北小巨蛋檔期。但即便如此，五堅情年底前有望開唱，預計12月4日舉辦「Moon Landing Experience線上試航互動音樂會」。