李芷婷當電玩直播主大受歡迎。（唯有音樂提供）

李芷婷身材嬌小卻能自己搬冰箱上樓。（唯有音樂提供）

李芷婷下周將迎來21歲生日，她送給自己的生日禮物，是獨立搬出去自己住，原來剛出道時從台中來台北打拚的她因為父母不放心，暫時把她託付給經紀人照顧而住在經紀人家裡，她連接了許多工作後經濟漸漸獨立，讓她萌生想嘗試自己獨立更生的生活，也因此決定在21歲生日前夕搬出去自己住。

她找房子、搬家全都自己來，沒有租屋經驗的她，考量到預算及房間大小舒適，找到了一間公寓5樓的套房，沒考量到搬電器、家具得爬5樓的她，在大熱天頂著豔陽找朋友來搬家，結果沒想到人力不足，讓她硬著頭皮扛各類大型家具，舉凡電視、沙發、甚至超重冰箱，都以她45公斤小女子的體重往五樓搬，還因此獲得「女大力士」的封號。

李芷婷透露自己原本力氣就算大，去健身房拿啞鈴舉重，能舉到像一般男生約20公斤的重量，也因此常被朋友說是粗工達人。她笑說：「我經紀人都說我可能是賽德克族原住民的關係，能比一搬女生舉得還重，甚至開玩笑說我之後如果不做歌手，也許能考慮去跟奧運國手郭婞淳姐姐練舉重。」

她把搬家過程拍成紀錄片放在YouTube頻道上，也成為新歌〈放棄又怎麼了〉的 MV素材。而MV中有一幕李芷婷與經紀人開會起爭執，然後被經紀人罵哭的橋段，竟都是真槍實彈在現實生活上演！

原來前陣子李芷婷因為疫情斜槓當起電玩直播主，各界反應大好，還因此接了3個電玩手遊廣告，不僅人氣持續飆升，IG、YouTube頻道粉絲人數都在兩個月內瞬間爆增五到六萬，更成為遊戲界宅男的歌唱甜心，三個月收入破百萬元。不過李芷婷也因此時間變少，她跟經紀人反應自己花太多時間在直播，導致沒有時間創作新歌，讓自己很困擾，想要退出電玩直播。不料卻被經紀人訓斥，希望她能兼顧好收入及創作，經紀人苦笑說，「希望芷婷不僅收入變更好，創作也要更好呀」。