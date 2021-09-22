37歲施姓女子在16歲那年外出工作車禍失去記憶，雲林地方法院在11年前也宣告她死亡，近來腦海不時浮現「鎮華宮」幾字，21日在男友陪伴下嘗試找看看，竟然真的找到故鄉，才得知她喪失記憶的這21年，父親已過世、母親罹癌末期，但她不失望，要在有生之年好好照顧母親。

莿桐鄉五華村鎮華宮21日出現一名女子說要找尋父母，她自述兒時家中務農，經濟條件不好，國中畢業後就到台中工作，在一次重大車禍中記憶力受損，和家人失去連繫。

失蹤21年並且在11年被法院宣告死亡的施姓女子（左二）在饒平派出所和村長協助下，21日中秋節找到出生地與母親（右二）。（斗六分局提供）

現年37歲的施女表示，失去記憶期間，有一名善心婦人收留她，但想知道自己是誰的想法一直在腦中浮現，她隱約記得「鎮華宮」字眼，今年中秋節與男友出遊，突發奇想利用網路上搜尋，原本只抱著嘗試的心情到莿桐鄉五華村鎮華宮附近詢問。

施女向饒平派出所求助，在五華村長李佳誠協助下，查出施姓女子可能是村中某戶人家已經過世的女兒，但家裡沒人在，施女的身分實在太奇怪了，派出所員警立刻載她到在台大虎尾分院住院治療子宮頸癌和生母張姓婦人相認，證實是張姓女施失蹤多年的女兒無誤。

據指出，母女倆在醫院相擁痛哭，施女才得知父親過世了，媽媽罹癌症末期。張姓女士原為印尼籍，嫁來台灣數十年，丈夫死後獨居，因丈夫有留下房子，無法申請低收入戶補助，僅靠在農場洗揀蔥蒜，賺取微薄的生活費，多年來雖然思念女兒但無力尋找。

斗六分局表示，該施姓女子（73年次）原為莿桐鄉五華村人，民國2000年6月間，施女家屬曾向莿桐鄉饒平派出所報案失蹤，經過10年找尋後，2010年1月間遭法院宣告死亡。母女相認後，警方載母女回到饒平派出所，撤銷死亡宣告。

張姓母親說，女兒不見的那幾年一直哭一直哭，那種心情無人知曉。施姓女子說，雖然媽媽罹癌末期，但幸好還來得及盡孝道，不會再讓媽媽哭。