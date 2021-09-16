高雄銀（2836）16日召開法說會，未受5月疫情升溫及全國三級警戒影響，110年上半年稅後淨利4.6億元、逆勢成長16.75％。

高雄銀110年上半年淨收益20.77億元、較去年同期成長9.49％，稅前淨利5.14億元、年增達11.74％，每股盈餘（EPS）0.41元，優於去年同期0.35元。存放利差1.31％、淨利差上升2點至1.01％。調整收益結構，使利息淨收益13.73億元、年增6.77％；財務操作淨收益4.27億元、年增12.07％；手續費淨收益2.55億元、年增22.01％。

高雄銀截至6月底存款平均餘額2337億元、年增88億元，其中活期存款自去年同期46.51％提升至50.62％、定期存款自53.49％降至49.38％。放款平均餘額1773億元、年增38億元，外幣貸款減少52億元。總經理徐翠梅表示，主因調整放款結構，未再參與信用風險較高的中國大陸聯貸案，以降低對大陸曝險。

徐翠梅指出，今年持續調整資產獲利結構、追求穩定成長，致力改善體質，使高雄銀資產品質顯著改善，截至6月底逾放比降至0.28％、備抵呆帳覆蓋率提升至463.98％，資產品質表現雙創近幾年最佳紀錄，資本適足率提升至13.03％。

展望後市，徐翠梅表示，未來將觀察疫情變化與景氣復甦腳步，在兼顧授信品質前提下，強化中小企業信保案件，並持續提高活存比重，以降低資金成本。同時，致力提升手續費收入及財務操作績效，以追求獲利持續成長。