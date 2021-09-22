因人力短缺、包裹業務放緩，以及營運成本增加，聯邦快遞（FedEx）上季獲利衰退，並下修全年展望，周二盤後股價下挫近4%。

其主要競爭對手優比速（UPS）盤後亦下跌2.3%。

聯邦快遞公布第一財季（截至8月底）營收年增14%，為220億美元，略優於市場預估的219.26億美元。

經調整後淨利年減7%，為11.9億美元，相當於每股盈餘為4.37美元，落後市場預期的4.88美元。

聯邦快遞表示，人力不足、調高薪資，以及運輸成本增加，是獲利下滑的主要原因。該公司表示，上季勞工成本增加4.5億美元。

聯邦快遞將全年每股盈餘預測從20.5～21.5美元下修至19.75～21美元，不及分析師預估的21.13美元。

該公司並宣布將為今年底的節日購物旺季額外招聘9萬人，超出去年同期的7萬人。此外，聯邦快遞計畫調漲明年大部分運費，平均漲幅達到5.9%，以緩解成本升高的壓力。這項新的運費政策將於明年1月3日起生效。