空汙防治業者富利康(6837)下午舉辦興櫃前法人說明會，暫定9月29日登錄興櫃市場交易，參考價每股62元。董事長林莉芳在會中表示，富利康是全球唯一可同時產出「陶瓷纖維濾管」及「陶瓷纖維觸媒濾管」，一條龍式生產的廠商，產品應用涵蓋玻璃窯業、焦化業、廢棄物處理及鍋爐業，銷售國家涵蓋台灣、中國大陸、日本、馬來西亞及美國。

台灣空氣污染包括硫氧化物、氮氧化物、粉塵、霧霾以及PM2.5，以往尖端空汙設備卻都仰賴國外技術支持。目前包括富利康、德國Clear Edge、丹麥Topsoe，全球只有3家主要生產陶瓷纖維觸媒濾管的工廠，而富利康不僅領先同業，推出低溫段(低於200℃)脫硝觸媒產品，且所生產的產品都取得中國大陸認證的產業標準，是目前中國大陸市佔第一陶瓷纖維濾管製造廠。

林莉芳表示，目前市場上目前脫硝比較好的條件是300~350度以上，但由於用的是傳統濾袋，所以要先降溫到200度以下，再升溫到300度以上。而富利康獨家專利技術讓溫度控制在150~250 ℃狀態下就可以除塵脫硝，免除升溫，降低運行成本，且設備造價低，可讓其所生產的陶瓷纖維濾管對於高溫和腐蝕性化學物質抵抗性均比傳統的袋式集塵器濾袋更優越、使用壽命更長，符合環保超低排及節省環保稅；更重要的是，系統在高溫狀態下經除塵除酸後清淨空氣能提高熱能回收價值，因此日益受到市場採用與重視。

富利康主要產品為「陶瓷纖維濾管」(高溫複合濾筒)以及「陶瓷纖維觸媒濾管」(高溫複合催化濾筒)，主要應用於工業廢氣過濾、去除有害物質以及高溫粉體回收等。董事長林莉芳表示，這兩項技術分別有一定的難度，富利康目前是全球唯一兩者都能從研發、製造到銷售，一條龍式生產的廠商。「陶瓷纖維濾管」主要用於過濾，例如只要降低懸浮粒子濃度，不須做其他氣體汙染處理；或是原本使用濾袋，但因為濾袋不耐高溫，常常會燒掉，因而需要更耐高溫替代品的環境。而「陶瓷纖維觸媒濾管」則是除了過濾外還可以脫硝跟脫戴奧辛，處理氣狀汙染物。